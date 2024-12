Buchholz: Hundehasser legt Giftköder aus

Buchholz – Vermutlich von einem Hundehasser wurden am Wochenende in Buchholz am Buenser Weg/Krähenberg Giftköder ausgelegt.

Am Sonnabend gegen 9 Uhr teilte ein Spaziergänger der Polizei mit, dass blaue Substanzen an einem Feldweg entlang verstreut worden sind, augenscheinlich handelte es sich hierbei laut Polizei um Giftköder. Die Giftköder wurden eingesammelt und fachgerecht entsorgt.

Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Buchholz unter Telefon 04181-285 0.