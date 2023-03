Buchholz: Schwerer Verkehrsunfall mit sechs Verletzten

Buchholz - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch im Niedersachsenweg in Buchholz gekommen. Eine 34-jährige Autofahrerin aus Buchholz wollte gegen 11.10 Uhr mit ihrem Auto in den Lohbergenweg abbiegen. Dabei übersah sie das entgegenkommende Auto, in dem sich eine 48jährige Fahrerin sowie zwei 16- und 57-jährige Mitfahrerinnen befunden haben.

Beide Autos, ein VW und ein BMW, stießen frontal aufeinander. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die 34-jährige Fahrerin des VW, sowie zwei Mitfahrerinnen (3 und 7 Jahre). In dem BMW wurden ebenfalls alle drei Insassen leicht verletzt.An beiden Autos entstand hoher Sachschaden mussten abgeschleppt werden.

Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Niemand von ihnen wurde schwer verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. cb