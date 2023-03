Mülltonne am Schulzentrum Emmelndorf brennt: Polizei sucht Zeugen

Emmelndorf - An der Schule im Emmelndorfer Weg/Peperdieksberg in Emmelndorf brannte am frühen Freitagmorgen eine Mülltonne. Zeugen bemerkten gegen 3 Uhr die brennende Mülltonne und informierten zunächst die Feuerwehr Seevetal.

Weiterhin bemerkten die Zeugen, wie drei Jugendliche sich rasch von der Örtlichkeit mit einem Auto entfernten. Die Polizei Seevetal konnte die Personen und das Auto im Rahmen der Fahndung nicht mehr antreffen und bittet nun um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04105/6200.

Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.