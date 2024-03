Buchholz: Unfall im Kreuzungsbereich der B75

Buchholz - Auf der B 75 kam es Dienstag in Höhe der Einmündung Fasanentstieg zu einem Verkehrsunfall. Gegen 21.35 Uhr wollte ein 31-jähriger Mann mit seinem Audi von der Nebenstraße aus die B 75 in Richtung der Straße Am Meilsener Feld überqueren.

Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 28-jährigen Mannes, der mit seinem Nissan in Richtung Dibbersen auf der Bundesstraße unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß wurden der 28-Jährige und sein 29-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Sie kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 28.000 Euro.