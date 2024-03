Stelle: Ladendiebe vorläufig festgenommen

Stelle – In Stelle hat die Polizei vier Ladendiebe vorläufig festgenommen: Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr, wurden zwei Männer und zwei Frauen dabei beobachtet, wie sie einen prall gefüllten Einkaufswagen aus dem Aldi-Markt an der Harburger Straße schieben wollten, ohne die Waren zu bezahlen.

Als die vier Personen angesprochen wurden, ließen Sie ihre Beute im Wert von rund 400 Euro zurück und flüchteten mit einem Auto. Die Angestellten alarmierten die Polizei.

Im Rahmen der Fahndung konnten die vier Verdächtigen mit ihrem Fahrzeug wenig später auf dem Parkplatz eines Aldi-Marktes in Maschen festgestellt werden. Die vier wurden vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt.

Gegen die 31 und 48 Jahre alten Frauen sowie die 44 und 47 Jahre alten Männer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. cb