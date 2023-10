Buchholz: Zeugensuche nach Körperverletzung

Buchholz - Ein noch unbekannter Mann war am Sonntag gegen 13.35 Uhr, auf dem Gelände der Aral-Tankstelle an der Dibberser Straße mit einem 57-jährigen Mann in Streit geraten. Nachdem der Unbekannte einmal nach dem Mann getreten hatte, lief dieser in den Verkaufsbereich der Tankstelle.

Dort schlug der Täter dem 57-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf, worauf hin dieser stürzte und sich eine Kopfverletzung zuzog. Der Unbekannte flüchtete aus der Tankstelle. Der 57-jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Hintergrund dürfte möglicherweise ein Streit über eine Verkehrssituation gewesen sein. Zeugen, die den Hergang beobachtet haben oder die Angaben zu dem unbekannten Mann und einem eventuell genutzten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden. cb