Landkreis: Polizei erwischt mehrere betrunkene Autofahrer

Landkreis – Die Polizei hat am Wochenende mehrere Autofahrer mit Alkohol am Steuer erwischt.

In Neu Wulmstorf wurde am Freitag um 7.30 Uhr ein Skoda in der Liliencronstraße mit Warnblinkanlage kontrolliert. Der 54-jährige Fahrer aus Hamburg stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

In Meckelfeld wurde ebenfalls am Freitag gegen 19.30 Uhr ein 44-jähriger aus der Gemeinde Seevetal kontrolliert. Der Fahrer eines VW war mit 1,19 Promille absolut fahruntüchtig. Auch hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Am Samstag wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 15.45 Uhr in der Bremer Straße in Buchholz festgestellt, dass ein 33-jähriger Autofahrer keinen Führerschein hatte.

Außerdem war der Fahrer betrunken, es wurde ein Wert von 1,27 Promille gemessen. Ein Drogen-Schnelltest reagierte darüber hinaus positiv auf Kokain. Die Weiterfahrt wird dem Verkehrsteilnehmer nach entnommener Blutprobe untersagt. cb