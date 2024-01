Buchholz: Zwangseinweisung nach Körperverletzung

Buchholz - Am Montag gegen 9.45 Uhr, wurde die Polizei zur öffentlichen Toilette am Rathausbogen gerufen. Ein 31-jähriger Mann hatte sich dort in einer Kabine eingeschlossen, nachdem er von einem 38-Jährigen geschlagen und getreten worden war.

Kurz vor Eintreffen der Beamten hatte der 38-Jährige noch einen Feuerwerkskörper in der Toilette gezündet. Er machte gegenüber den Beamten äußerst wirre Angaben, leistete aber keinen Widerstand. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Der 31-Jährige gab an, beim Besuch der Toilette zufällig auf den anderen Mann getroffen zu sein. Dieser habe ihn zunächst beleidigt und dann plötzlich angegriffen. Der 31-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.



Gegen den 38-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der Mann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. cb