Holm Seppensen: Baustellentoilette angezündet

Holm Sppensen - Wer macht denn so was? Auf einer Baustelle an der Straße Weg zur Mühle haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch einen Lokus in Brand gesetzt. Zeugen bemerkten das Feuer und schlugen Alarm.

Als die Feuerwehr eintraf, brannte die Mobiltoilette aus Plastik bereits lichterloh. Der Lokus ist ein Totalschaden.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht nun Zeugen. Sie möchten sich unter Telefon 04181 2850 melden. zv