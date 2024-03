Buchholz: Zwei Kindergärten Ziel von Einbrechern

Buchholz - Einbrecher sind in der Nacht zum Donnerstag in gleich zwei Kindergärten eingestiegen. Am Veilchenweg hebelten sie ein Fenster auf, um in das Gebäude eindringen zu können. Dann durchsuchten sie alle Räume. Ob und was gestohlen wurde, stand zunächst nicht fest.

An der Freudenthalstraße blieb der Einbruch im Versuch stecken. Zwar gelang es den Tätern zunächst eine Gartenpforte aufzuhebeln. In den Kindergarten selbst gelangten sie nicht.

Die Polizei Buchholz sucht Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise unter Telefon 04181 2850. zv