Neu Wulmstorf: Mercedes und BMW aufgebrochen

Neu Wulmstorf - Autoknacker haben in der Nacht zum Donnerstag an zwei Stellen zugeschlagen. Im Höhenweg wurde ein in einer Einfahrt stehender Mercedes aufgebrochen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein, um die Türen öffnen zu können. Anschließend bauten sie das Lenkrad, die Frontschürze sowie die Frontscheinwerfer aus. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Auch im benachbarten Höhenkamp traf es einen BMW, der auf einem Parkplatz stand. Bei diesem Fahrzeug entwendeten die Täter Scheinwerfer und Lenkrad. Der Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Zu beiden Fällen bittet die Polizei Seevetal um Hinweise unter der Telefon 04105 6200. zv