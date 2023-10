Dorffest Meckelfeld: Mann schießt mit Schreckschusswaffe in die Luft

Meckelfeld – Am Wochenende wurde in Meckelfeld das 37. Dorffest gefeiert. Dieses verlief auch aus polizeilicher Sicht erfreulich friedlich. Lediglich ein 32-jähriger Mann fiel negativ auf, indem er auf dem Festgelände mehrmals mit einer Schreckschusswaffe in die Luft schoss. Die Waffe wurde dem jungen Mann abgenommen. Er wird sich nun strafrechtlich für sein Verhalten verantworten müssen.

In den Morgenstunden des Sonnabends nach offiziellem Ende des Festes, kam es etwas abseits des Veranstaltungsgeländes zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Hierbei schlug und trat ein 19-jähriger auf zwei 35- und 21-jährige ein. Der 35-jährige musste anschließend aufgrund seiner erlittenen Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. (cb)