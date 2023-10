Neu Wulmstorf: Einbruch in Einfamilienhaus

Neu Wulmstorf - Über ein auf Kipp stehendes Fenster sind am Donnerstag Einbrecher in der Rader Straße in ein Einfamilienhauses gelangt. Sie durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Hierbei erbeuteten sie Schmuck

und eine Geldbörse. Mit ihrer Beute flüchteten sie durch die Terrassentür in unbekannte Richtung.