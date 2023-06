DRK-Kita in Rönneburg lädt zum Sommerfest ein

Rönneburg - Am Sonnabend, 8. Juli, feiert die DRK-Kita Villa Kunterbunt von 14.30 bis 18 Uhr in der Vogteistraße 23 in Rönneburg ihr Sommerfest.

Auf dem Programm stehen Kindertanzaufführungen sowie Spiel und Spaß an verschiedene Aktionsständen. Für Grillspezialitäten, Kuchen und eisgekühlte Getränke ist gesorgt. Alle Freunde, Nachbarn und Familien sind herzlich eingeladen. cb