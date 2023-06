Vahrendorf: Betrunken mit dem Auto gegen Baum gefahren

Vahrendorf - Eine 40-jährige Frau aus Hamburg ist am Mittwochabend gegen 22.40 Uhr mit ihrem VW ID3 in Vahrendorf von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Fahrzeugführerin war mit ihrem Auto auf der Harburger Straße etwa in Höhe Immenkuhlen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat dort einen Baum gestreift.

Durch den Aufprall wurde die Frau leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 40-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Daher wurde ihr Führerschein vor Ort durch die Polizei einbehalten und der Frau eine Blutprobe entnommen. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von etwa 40.000 Euro. cb