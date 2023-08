Egestorf: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Egestorf – Ein 64-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall auf der K 36 am Dienstag lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der Mann befuhr mit seinem Motorrad die Straße in Richtung Egestorf. Gegen 14.05 Uhr Beschleunigte er am Ortsausgang Döhle und überholte in einer Linkskurve zwei vor ihm fahrenden PKW.

Beim Wiedereinscheren verlor der Mann die Kontrolle über die Maschine, geriet in den Grünstreifen und überschlug sich dort mehrfach. Ersthelfer kümmerten sich um den 64-Jährigen. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. cb