Harburg: Tischler-Meisterstücke werden im Elbcampus präsentiert

Harburg - Die Handwerkskammer präsentiert die Tischler-Meisterstücke des aktuellen Prüfungsjahrgangs in einer Ausstellung am Elbcampus, Zum Handwerkszentrum 1. Die traditionelle jährliche Leistungsschau vollendeter Handwerkskunst ist für die Öffentlichkeit geöffnet, der Eintritt ist frei

Die Ausstellung findet am Sonnabend, 19. August von 10 bis 17 Uhr, am Montag, 21. August von 10 bis 20 Uhr sowie am Dienstag, 22. August von 10 bis 18 Uhr statt. cb