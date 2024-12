Eißendorf: Weihnachtsmarkt der Apostelkirche am Hainholzweg

Eißendorf – Leckeres, Kreatives und Handgemachtes: Am Sonntag, 15. Dezember, findet Weihnachtsmarkt der Apostelkirche auf dem Gelände der Kirche am Hainholzweg 52 in Eißendorf, statt.

Von 15 bis 20 Uhr, verwandelt sich der Gemeindeparkplatz der Apostelkirche in einen festlichen Weihnachtsmarkt. Es erwartet die Besucher ein Nachmittag voller weihnachtlicher Atmosphäre mit Punsch, leckeren Speisen, Bastelstationen für diejenigen, die kreativ sein möchten - egal ob groß oder klein - sowie handgemachte Schätze für das Fest, mit Liebe zum Detail als kleine Aufmerksamkeiten zum Verschenken gedacht.

Begleitet wird der Nachmittag von stimmungsvoller Weihnachtsmusik. Der Erlös kommt dem Förderverein der Apostelgemeinde zugute.