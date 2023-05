Emmeldorf: VW auf Anwohnerparkplatz angesteckt

Emmelndorf - Feuer auf dem Anwohnerparkplaz in der Bahnhofstraße. Dort stand in der Nacht zum Donnerstag ein VW Up in Flammen. Zeugen riefen die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, brannte der Kleinwagen bereits lichterloh. Auch ein daneben stehender Ford Focus wurde durch Hitze und Flammen beschädigt.

Bei der Polizei geht man davon aus, dass der Wagen vorsätzlich angesteckt wurde. Es wird wegen Brandstiftung ermittelt. Der ausgebrannte Wagen wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Der schaden wird mit 15.000 Euro beziffert.

Die Polizei sucht Zeugen. sie möchten sich unter der Telefon 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden. zv