Harburg: Drogen in Helmfach

Harburg - Bei einer Kontrolle eines Moped-Fahrers (26) an der Schwarzenbergstraße haben Polizisten Drogen gefunden. Die Beamten hatten den 26-Jährigen gestoppt. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Mann keinen Führerschein hat. Als der das Helmfach an seinem Moped öffnete, stieg den Polizisten der Geruch von Marihuana in die Nase.

40 Gramm der Droge wurden gefunden. Später stellte die Polizei in der Wohnung des Mannes Geld und eine Schreckschusspistole sicher. Außerdem wurde dem 26-Jährigen eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht besteht, dass er unter Drogeneinfluss gefahren ist. zv