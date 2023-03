Fischbek: Amina Reich erfolgreich als Triathletin

Fischbek - HNT-Triathletin Amina Reich siegte mit klarem Vorsprung beim Auftakt der Saison um den Kids-Cup 2023 beim Swim & Run in Bahrenfeld in ihrer Klasse. Die Fünftklässlerin des Triathlonprofils an der Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg schaffte die 200 Meter Schwimmen und den 1000 Meter-LAuf in 7:48 Minuten. Damit hatte sie fast eine halbe Minute Vorsprung auf die Konkurrenz, die traditionell auch aus Bargteheide und Lüneburg angereist war. dl