Maschen: Speditions-Einbrecher wurden überrascht

Maschen - In der Nacht zum Montag versuchten Einbrecher in das Lager einer Spedition an der Straße Unner de Bult einzubrechen. Die Täter hatten zunächst ein Loch in den Maschendrahtzaun geschnitten und waren so auf das Gelände gelangt. Als sie sich an einem Hallentor zu schaffen machten, wurden sie gegen 1:40 Uhr von einem Mitarbeiter bemerkt. Die Täter flüchteten sofort wieder vom Gelände. Eine Fahndung blieb erfolglos.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Unner de Bult aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden. zv