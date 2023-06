Handeloh: Fahrradakku war Ursache für Scheunenbrand

Handeloh - Die Ursache des Brandes, der am 25. Mai an der Straße Am Büsenbach eine Scheune zerstört und zwei Wohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen hat, ist geklärt.

Auslöser war nach Erkenntnissen der Polizei ein Fahrradakku. Damit ist eine vorsätzliche Brandstiftung vom Tisch. zv