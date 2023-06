Salzhausen: 32-Jähriger nach häuslicher Gewalt in Polizeigewahrsam

Salzhausen – Nach häuslicher Gewalt ist ein 32-jähriger Mann in Salzhausen im Landkreis Harburg am Wochenende von der Polizei in Gewahrsam genommen worden.

Laut Polizei kam es am Sonntagnachmittag in einer Familie zu Streitigkeiten, bei denen der 32-jährige Mann seiner Frau in Anwesenheit mehrere Kinder mehrfach Gewalt androhte. Nachdem Polizeibeamte den Sachverhalt vor Ort aufgenommen hatten, leiteten sie ein Strafverfahren gegen den Mann ein und sprachen eine zehntägige Wegweisung gegen ihn aus. Noch im Beisein der Beamten verließ der Mann die gemeinsame Wohnung.

Gegen 21.30 Uhr erschien der 32-Jährige allerdings wieder vor dem Haus und drohte damit, die Wohnungstür einzutreten. Daraufhin wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen. cb