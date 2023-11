Handeloh: Familienunterkunft wird zur Männerunterkunft

Handeloh - Eigentlich sollten geflüchtete Familien in der Unterkunft an der Bahnhofstraße untergebracht werden. Doch die gibt es nicht in dem gedachten Maß. "Das Land weist vor allem alleinreisende Männern zu", heißt es von der Verwaltung.

Deswegen wird die Unterkunft in eine "Männerunterkunft" umfunktioniert. Ab Februar sollen dort vor allem jüngere Männer, bis zu 90, in Dreibettzimmern untergebracht werden. zv