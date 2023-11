Buchholz: Sexuelle Belästigung während der Fahrt im Metronom

Buchholz – Am Freitagabend wurde eine Frau im Metronom, der von Hamburg nach Bremen fuhr, von einem Mann sexuell belästigt. Gegen 22.05 Uhr, befand sich das weibliche Opfer im Bereich des Fahrradabteils des Metronoms.

Zwischen den Bahnhöfen Klecken und Buchholz wurde durch einen Mann bedrängt und berührt. Das Opfer entzog sich der Situation und begab sich zum Türbereich. Hier stand bereits ein mutmaßlicher Zeuge. Der Beschuldigten, welcher dem Opfer gefolgt war, lies daher von einer weiteren Handlung gegenüber dem Opfer ab.

Die Frau und der unbekannte Zeuge verließen den Zug am Buchholzer Bahnhof. Der Beschuldigte soll mutmaßlich am Bahnhof in Sprötze ausgestiegen sein. Der Mann wird wie folgt beschrieben: dunkler Hauttyp, kurze schwarze Haare, breite/kräftige Statur, langer schwarzer Mantel, rötlicher Schal.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise zu dem Beschuldigten geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Buchholz (04181 285-0). cb