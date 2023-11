Hanstedt: Polizeikontrollen nach Verbot eines Rechtsrock-Konzertes

Hanstedt – Am Sonnabend hat die Polizei in den Abendstunden stationäre Verkehrskontrollen in der Samtgemeinde Hanstedt durchgeführt. Zuvor hatte die Polizei Hinweise auf ein Konzert einer bekannten Rechtsrock-Band erlangt, die im Rahmen einer privaten Geburtstagsfeier in einem Lokal auftreten sollte.

Die Samtgemeinde Hanstedt erließ in der Folge eine Untersagungsanordnung für ein derartiges Konzert. Um die Einhaltung der Untersagung zu überwachen, kontrolliere die Polizei den Verkehr in Richtung der Veranstaltungsörtlichkeit.

Dabei wurden rund 65 Fahrzeuge und deren Insassen überprüft. Hierbei wurden mehrere Personen festgestellt, die nach polizeilichen Erkenntnissen der rechten Szene zuzuordnen sind. Ein Konzert fand nicht statt. cb