Hittfeld: Rainer Timmermann gestorben

Hittfeld - Der langjährige Gemeindedirektor und erste hauptamtliche Bürgermeister Seevetals, Rainer Timmermann, ist im Alter von nur 76 Jahren überraschend gestorben.

Timmermann, der 1946 bei Osnabrück geboren wurde, wurde 1991 Gemeindedirektor in Seevetal. 1997 wählten die Seevetaler ihn zu ihrem ersten hauptamtlichen Bürgermeister.

Seine Karriere hatte frü begonnen. Nach der Schulzeit trat er im Jahr 1964 in den Niedersächsischen Verwaltungsdienst im Landkreis Osnabrück ein. In den Jahren 1979 bis 1985 war Timmermann Gemeindedirektor auf Wangerooge, darunter auch Kurdirektor. Er wechselte nach Bad Münder, wo er diese Doppelfunktion drei Jahre lang wahrnahm. Vor seinem Wirken in Seevetal folgten noch Jahre als Stadtdirektor in Burscheid.

2005 verließ der CDU-Politiker Hittfeld und wechselte als Präsident zum Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund nach Hannover. Diese Position hatte er seit 2002 bereits ehrenamtlich bekleidet. 2011 wurde Timmermann eine seltene Ehrung zuteil: Er erhielt für sein mehr als 30-jähriges Wirken als ehren- oder hauptamtlicher Bürgermeister die „Ehrenmedaille des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes“. Außerdem war der Familienvater Mitglied des NDR-Rundfunkrats. dl