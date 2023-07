Hanstedt: Sachbeschädigung und Diebstahl einer Schützenfahne

Hanstedt - Sachbeschädigung an Kaufhaus und Diebstahl einer Schützenfahne: In der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, bis Montagmorgen 10 Uhr, wurde eine Schaufensterscheibe des Kaufhauses Dittmer in Hanstedt mit einem Pflasterstein eingeworfen.

Zudem zogen der oder die Unbekannten die anlässlich des Schützenfestes zur Dekoration auf dem Vordach angebrachten Schützenfestfahnen aus der Halterung und entwendeten eine davon.

Der entstandene Sachschaden ist erheblich. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizeistation Salzhausen unter Tel. 04172 98661-0 zu richten. cb