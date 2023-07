Wilhelmsburg: Ex-Freundin gewürgt

Wilhelmsburg - Polizisten haben einen 28 Jahre alten Mann aus Ghana festgenommen. Er soll seine Ex-Freundin (48) in der noch gemeinsam genutzten Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Korallusstraße gewürgt haben.

Nachbarn hatten die Auseinandersetzung mitbekommen und die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, war der Mann noch dabei auf seine Ex-Freundin einzuprügeln.

Die Frau kam ins Krankenhaus. Der 28-Jährige kam vor den Haftrichter. Verletzungen am Hals der Frau weisen darauf hin, dass sie so stark gewagt wurde, dass sie in Lebensgefahr war. Die Mordkommission übernahm den Fall und ermittelt gegen den Mann wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. zv