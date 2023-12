Harburg: AfD-Fraktion benennt viertes Mitglied

Harburg - Die AfD-Fraktion in der Bezirksversammlung Harburg hat ein weiteres Mitglied. In der letzten Fraktionssitzung des Jahres wurde Helge Ritscher als viertes Mitglied aufgenommen. Der Vorsitzende des Harburger AfD-Verbands rückte für Harald Groterjahn , der zuerst eine eigene Fraktion gebildet hatte und später aus der AfD ausgeschlossen wurde, in die Bezirksversammlung nach. zv