Tostedt: Unbekannte brechen Packstation mit 20 Fächern auf

Tostedt - Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch mehrere Fächer einer Packstation aufgebrochen. Diese befindet sich in der Zinnhütte in Tostedt. Insgesamt wurden 20 Fächer aufgehebelt oder dieses zumindest versucht.

Wie viele Pakete letztlich entwendet wurden, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. In Zusammenarbeit mit dem betroffenen Postdienstleister muss zunächst ermittelt werden, welche Fächer überhaupt gefüllt waren.

Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Tostedt unter der Nummer 04182/ 404270 zu melden. cb