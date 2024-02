Harburg: Betrunken bei Rot über die Straße

Harburg - Bei einem Verkehrsunfall auf der Wilstorfer Straße ist am Mittwochabend ein Fußgänger (38) schwer verletzt worden. Der Mann war bei Rot in Höhe des Kinos über einen Überweg gelaufen und von dem VW Golf eines 21-Jährigen erfasst worden, der gerade in das dortige Parkhaus abbiegen wollte.

Der Fußgänger kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Ein Atemalkohoiltest ergab den Wert von 2,3 Promille. Der Autofahrer erlitt einen Schock. zv