Neugraben: Projektdialog zu aktuellen Entwicklungen im Vogelkamp

Neugraben – Die IBA Hamburg veranstaltet zu jedem ihrer Entwicklungsgebiete jährlich einen Projektdialog. Am Dienstag, 5. März, von 18 bis 20 Uhr, findet der Projektdialog Vogelkamp Neugraben statt. Veranstaltungsort ist die Aula der Ganztagsschule "Am Johannisland", Am Johannisland 4.

Zum Ablauf des Projektdialoges: IBA Hamburg Projektkoordinator Ronny Warnke berichtet nach einer kurzen Begrüßung durch IBA Hamburg Geschäftsführer Kay Gätgens und Baudezernent Hans Lied (Bezirksamt Harburg) über die aktuellen Entwicklungen im Vogelkamp Neugraben.

Im Anschluss daran wird es die Möglichkeit geben, sich an zwei Thementischen inhaltlich auszutauschen und auch Fragen zu stellen. cb