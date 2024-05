Harburg: Bezirksamtsleiterin hat am 30. Mai Sprechstunde

Harburg - Am Donnerstag, 30. Mai haben Harburger in der Zeit von 16 bis 17 Uhr die Möglichkeit, die LBezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen zu sprechen. Die Sprechstunde findet im Harburger Rathaus statt.



Bei Interesse wird um eine Anmeldung am Donnerstag, 23. Mai ab 14 Uhr unter der Telefonnummer +49 40 428 71- 2100 gebeten.