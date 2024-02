Harburg: Fünf Jahre und sechs Monate Haft für Messerstiche

Harburg - Für fünf Jahre und sechs Monate soll Abdullah A. wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Haft. So lautet der Urteilsspruch der Richterin am Hamburger Landgericht gegen den 34 Jahre alten Syrer.

Er hatte nach Erkenntnissen des Gerichts am 12. Februar an der Moorstraße vor dem Phoenix-Center einen 22-Jährigen niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Beide Männer waren vorher in einem Linienbus gewesen, wo es bereits eine Auseinandersetzung gegeben hatte. Zudem war laut Gericht in dem Bus noch ein anderer Fahrgast von dem 34-Jährigen geschlagen worden.

Zunächst war dem 34-Jährigen die Flucht gelungen. Er wurde im März aber von dem Opfer wiedererkannt und konnte anschließend festgenommen werden.

Der 34-Jährige will zur Tatzeit unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden haben. Er gilt aber als schuldfähig. zv