Harburg: Kräuterrundgang an der Außenmühle

Harburg – Am Donnerstag, 31. August, laden HARBURG21 und das Zentrum für Schulbiologie und Umwelterziehung (ZSU) zu einem interaktiven Kräuterrundgang an der Außenmühle ein. Treffpunkt ist das Restaurant zur Außenmühle am Vinzenzweg 20.

Ab 17 Uhr wandelt die Biologin und Umweltpädagogin Dr. Regina Marek auf barrierefrei begeh- und befahrbaren Wegen und entführt in die bunte und aromatische Welt der natürlichen Heilmittel, Stimulantien, Geschmacksverstärker und Duftstoffe. Wetterfeste Kleidung wird empfohlen.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Bei Gewitter und Starkregen fällt die Kräutertour aus. Weitere Infos unter www.harburg21.de