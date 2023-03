Harburg: Notorischer Schwarzfahrer kam in Haft

Harburg - Bei der Überprüfung eines 30 Jahre alten Mannes im Bahnhof Harburg-Rathaus stellten Bundespolizisten fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wird. Der 30-Jährige ist notorischer Schwarzfahrer und wurde 26 mal in den letzten zwei Jahren ohne Fahrschein vor allem in U- und S-Bahnen erwischt. Zudem hatte er Ladendiebstähle, einen Handydiebstahl und eine Körperverletzung begangen.

Der Mann kam zunächst mit zur Wache des Bundespolizei im Bahnhof Harburg. Von dort aus durfte er noch seine Mutter anrufen, bevor es weiter in Richtung Haftanstalt ging. zv