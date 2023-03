Hollenstedt: Ermittlungen nach Überfall auf Steakhouse-Chef

Hollenstedt - Nach dem Raub auf den Inhaber des Steakhouses an der Jahnstraße am 11. Februar, bei dem ein dunkel gekleideter und maskierter Mann unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe einer Tasche mit Bargeld gefordert hatte, gibt es laut Polizei einen neuen Ermittlungsansatz.

Nach Hinweisen einer Zeugin besteht der Verdacht, dass ein älterer anthrazitfarbener Kleintransporter eine Rolle bei dem Überfall gespielt hat. Besonders war der Zeugin die Motorhaube in Erinnerung geblieben. Sie war entweder zweifarbig lackiert oder großflächig angerostet. Eine männliche Person soll in der Nähe des Tatortes in dem Fahrzeug gewartet haben.

Zeugen, die hierzu weitere Informationen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041081 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden. zv