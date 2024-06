Harburg: Taxifahrer überfallen

Harburg - Drei Männer haben in der Nacht zum Dienstag in der Steinikestraße einen Taxifahrer (59) beraubt. Das Trio hatte das Taxi für eine Fahrt nach Eißendorf geordert. Als der Fahrer gegen 1:40 Uhr an der Steinikestraße ankam, wurde er unter einem Vorwand dazu gebracht den Kofferraum zu öffnen.

In dem Moment wurde er von dem Trio attackiert und auch mit Pfefferspray besprüht. Die Täter raubten dem Mann die Geldbörse und durchsuchten das Taxi nach weiteren Wertgegenständen. Dann flüchteten die Räuber.

Der Taxifahrer wurde bei dem Überfall verletzt. Er kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Eine Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

Die drei Räuber werden als 25 bis 30 Jahre als Südländer beschrieben. Alle seien um die 1,75 Meter groß und waren zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen. Sie möchten sich bei unter Telefon 4286-56789 melden. zv