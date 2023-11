Harburg: Ueberbrück-Ausstellung bis 15. Dezember in der Sparkasse zu sehen

Harburg - Beim Harburger Kulturtag Anfang November hatte die Sparkasse Harburg-Buxtehude gemeinsam mit dem Archäologischen Museum ausgewählte Exponate aus der Ueberbrück-Sammlung im Beratungscenter an Sand ausgestellt. 20 originale, farbenfrohe Werbeschilder aus Blech und Emaille versetzten die Besucher zurück ins Harburg der 1890er bis 1960er Jahre.

Auf Grund der großen Resonanz haben sich das Stadtmuseum und die Sparkasse Harburg-Buxtehude kurzerhand entschieden, die Ausstellung zu verlängern. Bis zum 15. Dezember 2023 noch ist die Ausstellung während der Öffnungszeiten exklusiv in den Räumen des Beratungscenters der Sparkasse am Sand in Harburg zu sehen. Anschließend werden die Exponate vorerst wieder im Museum eingelagert.

Die Ueberbrück-Ausstellung ist nach ihrem Sammler Herbert Karl Ueberbrück (1938–2020) benannt. Die umfangreiche und stadtgeschichtlich wertvolle Sammlung hat das Stadtmuseum Harburg im Jahr 2021 mit der finanziellen Unterstützung der Sparkasse Harburg-Buxtehude erworben.

Öffnungszeiten der Sparkasse Harburg-Buxtehude:

Montag 9 -12 Uhr, 14-16 Uhr

Dienstag 9 - 12 Uhr, 14 -18 Uhr

Montag 9 - 12 Uhr

Donnerstag 9 - 12 Uhr, 14 -18 Uhr

Freitag 9 -12 Uhr