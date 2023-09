Heimfeld: Letzte „Paulus Night“ in diesem Jahr

Heimfeld - Am Freitag, 8. September, ab 19 Uhr, findet der letzte Abend der diesjährigen "Paulus Nights" in der St. Pauluskirche, Alter Postweg 46, in Heimfeld statt. Offene Kirche mit Musik, Getränken und Gesprächen an einem Sommerabend.

Musikalisch gestaltet diesen Abend Frank Meiller von der direkt benachbarten Akademie Hamburg für Musik und Kultur. Der Eintritt ist kostenlos. cb