Kontrollen der Polizei: Vier Autofahrer mit Drogen oder Alkohol erwischt

Landkreis -Die Polizei im Landkreis hat am Wochenende mehrere Fahrzeugführende erwischt, die nach Alkohol- oder Drogenkonsum ihr Auto besser stehengelassen hätten. Am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Seevetal einen 32-jährigen Pkw-Fahrer in der Schulstraße in Maschen. Bei der Verkehrskontrolle wurde beim Fahrzeugführer eine Cannabis-Beeinflussung festgestellt. Der Mann musste mit zur Blutprobe.

Am Samstag um 15.20 Uhr fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Audi durch Jesteburg. Er pustete 0,54 Promille. Um 23.05 Uhr überprüfte eine Streife in Buchholz den 23-jährigen Fahrer eines Honda. Die Kontrolle ergab Hinweise, dass der Mann zuvor Drogen genommen hatte. Er wurde zur Blutprobe mit ins Krankenhaus genommen.

Mit 1,48 Promille fuhr ein 70-Jähriger mit seinem Mercedes am Sonntagmorgen um 04.16 Uhr durch Kakenstorf. Auch ihm ließ die Polizei Blut abnehmen. Gegen sie alle wurden Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. cb