Heimfeld leuchtet: In Gedenken an die Opfer der Pogromnacht

Heimfeld – In Gedenken an die Opfer der Pogromnacht soll Heimfeld am Donnerstag, 9. November, leuchten. Beginn ist um 18 Uhr an der St. Pauluskirche Heimfeld, Alter Postweg 46.

„Bei einem Wandelkonzert mit Lichterfest schreiten wir wieder ausgewählte Heimfelder Stolperstein-Stationen ab. Dabei gedenken wir der Opfer mit Worten und musikalischen Beiträgen. Wir freuen uns, wenn die Teilnehmer dafür Laternen oder Lichter mitbringen“, sagt Gisa Bühner.

Der Spaziergang mündet in einem Konzert in der Kirche mit „verfemter“ Musik, Klezmer und Swing, das um 19 Uhr beginnen wird.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. cb