Zwei Autos im Gegenverkehr beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Brackel – Unfallflucht in Brackel bei Thieshope: Am Sonntag gegen 17.15 Uhr, kam es auf der Straße Im Herrenkaben zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort. Der Fahrer des hellblauen Autos war auf der L 215 von Brackel in Richtung Thieshope unterwegs, als er mit seinem Wagen über die Mittellinie hinaus in die Gegenfahrspur geriet.

Er kollidierte zunächst mit dem Außenspiegel eines Hyundai und anschließend mit einem dahinterfahrenden Audi SQ5, dessen gesamte linke Fahrzeugseite dabei beschädigt wurde. An beiden Pkw entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers verlor seinen linken Außenspiegel an der Unfallstelle. Der Fahrer setzte seine Fahrt einfach fort.

Aufgrund der aufgefundenen Splitterteile geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen hellblauen Renault gehandelt haben dürfte. Zeugen, denen das verursachende Fahrzeug mit dem fehlenden linken Außenspiegel aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzhausen unter 04172 986610 zu melden. cb