Heimfeld: Schlag mit Bierflasche

Heimfeld - Polizeieinsatz am Alten Postweg. Am späten Montagabend gerieten mehrere Personen bei einem Zechgelage vor dem S-Bahnhof in Streit. Einer schlug seinem Kontrahenten eine Bierflasche auf den Kopf. Der Getroffene und seine Begleiterin wurden im Rettungswagen behandelt.

Polizisten nahmen den Schläger fest. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. zv