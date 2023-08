Heimfeld: Tanzpaar holte Punkte bei Heidepokal

Heimfeld - Beim Heidepokal im Kurhaus von Bad Bevensen ertanzten sich Dagmar und Rainer Krüger vom TTC-Harburg im HTB von 1865 e.V. in der Startklasse Masters IV C Standard zweimal den dritten Platz und konnten damit Punkte und Platzierungen für den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse sammeln. dl