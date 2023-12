Heimfeld: Silvestergottesdienst in der St. Petrus Gemeinde

Heimfeld - Am letzten Tag des Jahres gibt es in der in der St. Petrus Gemeinde in der Haakestraße einen Silvestergottesdienst.

"Es ist der Gottesdienst zum Altjahrsabend, wie wir das in der evangelischen Kirche nennen, denn wir feiern ja nicht den Todestag von Papst Silvester I., nach dem dieser Tag benannt ist. Eine Gelegenheit der Rückschau auf das Jahr, ein ruhiges Ausklingen vor der großen Party und dem Neuanfang“, sagt Pastor Christoph Borger. Der Gottesdienst beginnt um 17 Uhr.