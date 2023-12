Landkreis: Deiche auf keinen Fall betreten

Landkreis - Die Pegelstände der Flüsse im Landkreis Harburg sind aktuell hoch. Im Gegensatz zu den Hochwassergebieten in Niedersachsen, ist die Lage aktuell nicht bedrohlich. Das gilt auch für die Elbe.

Allerdings baut sich aus Richtung Dresden derzeit ein Elbhochwasser auf, das auch im Landkreis Harburg die Pegelstände weiter ansteigen lassen wird. Nach Einschätzung der Deichverbände gibt es derzeit aber keine Hinweise, dass an der Elbe im Landkreis Harburg kritische Wasserstände erreicht werden. Die Lage kann sich allerdings jederzeit verändern. Die Kreisverwaltung und die Deichverbände beobachten die Situation ständig, um gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergreifen zu können.

Bereits für diesen Sonnabendnachmittag, 30. Dezember, wird die Alarmstufe 1 am Pegel Dömitz erwartet. Das beinhaltet tagsüber regelmäßige Kontrollen aller Deiche, aber noch keine weiteren Maßnahmen oder dauerhafte Deichwachen. Der Elbe-Höchststand wird derzeit für Mittwoch, 3. Januar, erwartet und kann mehrere Tage andauern. Das Wasser steht dann an vielen Stellen direkt am Deich.

Für nächste Woche ist zudem mit Qualmwasser in tieferliegenden Bereichen auf der Landseite der Deiche zu rechnen. Dabei handelt es sich um hochgedrücktes Grundwasser. In den Deichseitengräben steht das Wasser und darf auf keinen Fall von Anwohnern abgepumpt werden. In der Binnenmarsch sind die Schöpfwerke und Pumpen seit mehreren Tagen in Betrieb und laufen vorschriftsmäßig.

Um den Hochwasserschutz nicht zu gefährden, bitten die Deichverbände und die Kreisverwaltung darum, die vom Regen aufgeweichten Deiche derzeit auf keinen Fall zu betreten oder gar zu befahren, um die für die Festigkeit der Deiche wichtige Grasnarbe zu schützen. wg