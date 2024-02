Hittfeld: 81-Jähriger wurde die Geldbörse aus der Jacke gestohlen

Hittfeld - Eine 81-jährige Frau ist am Montag während des Einkaufs bestohlen worden. Die Frau war in der Zeit zwischen 10.30 und 10.50 Uhr im Aldi-Markt an der Straße Am Göhlenbach unterwegs.

Als sie an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass jemand ihr unbemerkt das Portemonnaie aus der Außentasche ihres Mantels gestohlen hatte.

Neben einigen Papieren und EC-Karten erbeuteten die Täter auch 200 Euro Bargeld. cb